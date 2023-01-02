У Криса Летанга умер отец. Хоккеист «Питтсбурга» отправился к семье

У защитника «Питтсбург Пингвинз» Криса Летанга умер отец, сообщает официальный «твиттер» клуба.

Главный тренер команды Майк Салливан сообщил, что хоккеист пропустит матч «Зимней классики» с «Бостон Брюинз» и отправится домой к семье.

«Мы хотим выразить ему наши искренние и глубочайшие соболезнования», — цитирует Салливана «твиттер» «Питтсбурга».

Напомним, в ноябре 35-летний игрок перенёс инсульт. Летанг вернулся к играм спустя 12 дней после инсульта – в матче с «Баффало», проведя на льду 22 минуты.



Всего в этом сезоне защитник набрал 16 (2+14) очков в 29 играх при среднем игровом времени 24:32.

Матч «Зимней классики» состоится сегодня, 2 января, в 22:00 мск на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк».