«Бостон» приехал на матч «Зимней классики» в форме бейсбольной команды «Ред Сокс»
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Хоккеисты «Бостон Брюинз» прибыли на матч «Зимней классики» с «Питтсбург Пингвинз» в форме бейсбольной команды «Ред Сокс».
«Брюинз» проведут игру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбургом» на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк», на котором играет клуб «Бостон Ред Сокс».
Фото: «твиттер» «Бостона»
В текущем сезоне клубы один раз встречались между собой. 2 ноября 2022 года «пингвины» уступили в овертайме со счётом 5:6.
«Бостон» после 36 матчей набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Питтсбург» с 44 очками после 36 встреч располагается на восьмом месте в таблице Востока.
Напомним, матч пропустит защитник «пингвинов» Крис Летанг. У игрока умер отец, и 35-летний хоккеист вернулся домой к семье.
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