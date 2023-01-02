Сергей Гимаев: думаю, лучшим бомбардиром в регулярке КХЛ станет Яшкин
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Известный комментатор и бывший игрок ряда клубов КХЛ Сергей Гимаев предположил, что нападающий СКА Дмитрий Яшкин станет лучшим бомбардиром текущего регулярного сезона КХЛ.
«Безусловно, Да Коста и Ткачёв проводят отличный сезон. Но я рискну предположить, что лучшим по итогам регулярного чемпионата станет не кто-то из них, а Дмитрий Яшкин. В последних матчах нападающий СКА смотрится особенно хорошо. На мой взгляд, именно он является самым стабильным игроком лиги в плане набора очков», — цитирует Гимаева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Яшкин в текущем сезоне провёл за питерских армейцев 45 матчей, в которых забросил 26 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «+13».
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