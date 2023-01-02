В 2024 году в «Зимней классике» «Сиэтл» примет «Вегас»

Национальная хоккейная лига на своём сайте объявила, что «Зимняя классика» 2024 года состоится в Сиэтле. Местный клуб «Кракен» примет «Вегас Голден Найтс» 1 января.

Встреча состоится на домашнем стадионе бейсбольной команды «Сиэтл Маринерс» «T-Мобайл Парк», вмещающем 48 000 зрителей.

«Сиэтл Кракен» в текущем регулярном сезоне НХЛ провёл 35 матчей, в которых одержал 19 побед при 16 поражениях. С 42 набранными очками команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

«Сиэтл» — лидер лиги по количеству игроков, набравших 10 и более очков в текущем сезоне. Таких игроков у «Кракена» 16.

Напомним, «Зимняя классика» — 2023 состоится сегодня, 2 января, в 22:00 мск. Под открытым небом встретятся «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз».