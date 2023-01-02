Дарюс Каспарайтис рассказал о совместной игре с Сергеем Баутиным

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис вспомнил об игре с экс-защитником Сергеем Баутиным. 2 января пресс-служба московского «Динамо» сообщила, что Баутин скончался в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.

«Серёга никогда не стеснялся сказать правду в глаза, если игра шла плохо. Мог сказать прямо — соберись или вообще не выходи. Из-за этого он и стал капитаном команды, потому что иначе невозможно за короткое время стать чемпионом Олимпиады и страны, быть задрафтованным в НХЛ, когда ты пришёл, что называется, из ниоткуда. Я помню, как он пахал всегда.

Как защитник он действовал очень жёстко, хоть у него катание было не самым лучшим, играл он здорово и мог поймать игрока с опущенной головой, когда это можно было ещё делать. Он был неуклюжим, корявым, но с большим характером, всё время был весёлым, очень хорошим и надёжным партнёром по команде, всем помогал.

Мы вместе попали на Олимпиаду по одной причине, как мне кажется, потому что [Виктору] Тихонову (главному тренеру сборной Объединённой команды по хоккею. — Прим. «Чемпионата») понравился стиль нашей игры. Помню, как сборная играла против «Динамо», Серёга начал бить всех сборников, и Тихонов попросил [Владимира] Юрзинова (главного тренера «Динамо» и тренера Объединённой сборной. — Прим. «Чемпионата») взять его в команду на сборы. Конечно, очень жалко, что такой человек ушёл из жизни, всё-таки молодой ещё был. Ему не удалось закрепиться в НХЛ, но то, что он добился успехов за такое короткое время, показывает, каким он был удивительным игроком и личностью», — цитирует Каспарайтиса ТАСС.

Сергей Баутин побеждал на Олимпиаде-1992 в Альбервиле, участвовал в трёх чемпионатах мира (1992, 1997, 1999) в составе сборной России.