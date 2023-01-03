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Сборная США со счётом 11:1 разгромила Германию и вышла в полуфинал МЧМ-2023

Сборная США со счётом 11:1 разгромила Германию и вышла в полуфинал МЧМ-2023
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Завершился четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда США встречалась с Германией. Матч состоялся в Монктоне на стадионе «Авенир-центр» и завершился разгромной победой американцев со счётом 11:1.

В составе победителей отличились Логан Кули (трижды), Джимми Снаггеруд, Рэдмонд Сэведж (дважды), Джексон Блейк, Каттер Готье (дважды) и Дилан Дюк.

Единственный гол за сборную Германии забил Лука Хауф.

Таким образом, сборная США вышла в полуфинал турнира. Ранее в полуфинал турнира пробились национальные команды Швеции и Чехии.

МЧМ-2023 проходит с 26 декабря по 5 января. Действующим победителем турнира является национальная команда Канады, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла сборную Финляндии.

U20 ЧМ-2023. 1/4 финала
03 января 2023, вторник. 00:00 МСК
США U20
Окончен
11 : 1
Германия U20
1:0 Кули (Уфко, Снаггеруд) – 03:51 (5x5)   2:0 Снаггеруд (Уфко, Лусиус) – 08:00 (5x4)   3:0 Сэведж (Уфко, Пирт) – 08:39 (5x5)   4:0 Блейк (Лусиус, Макгроарти) – 29:05 (5x5)   5:0 Кули (Уфко, Пирт) – 31:03 (5x5)   6:0 Готье (Миттельштадт) – 31:21 (5x5)   7:0 Сэведж (Бриндли, Миттельштадт) – 35:25 (4x5)   8:0 Готье (Снаггеруд, Кули) – 37:24 (5x5)   9:0 Коннорс (Дюк, Хатсон) – 44:36 (5x5)   10:0 Кули (Готье, Миттельштадт) – 46:53 (5x5)   11:0 Дюк (Уфко, Буше) – 48:31 (5x5)   11:1 Хауф – 56:48 (4x5)
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