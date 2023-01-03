Сборная США со счётом 11:1 разгромила Германию и вышла в полуфинал МЧМ-2023

Завершился четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда США встречалась с Германией. Матч состоялся в Монктоне на стадионе «Авенир-центр» и завершился разгромной победой американцев со счётом 11:1.
В составе победителей отличились Логан Кули (трижды), Джимми Снаггеруд, Рэдмонд Сэведж (дважды), Джексон Блейк, Каттер Готье (дважды) и Дилан Дюк.
Единственный гол за сборную Германии забил Лука Хауф.
Таким образом, сборная США вышла в полуфинал турнира. Ранее в полуфинал турнира пробились национальные команды Швеции и Чехии.
МЧМ-2023 проходит с 26 декабря по 5 января. Действующим победителем турнира является национальная команда Канады, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла сборную Финляндии.
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