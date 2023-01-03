Коннор Бедард установил рекорд сборной Канады по голам на МЧМ
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В эти минуты в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» проходит четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда Канады встречается со сборной Словакии.
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу сборной Канады. Единственную на данный момент шайбу забросил Коннор Бедард. Таким образом, ему удалось установить рекорд сборной Канады по голам за карьеру на МЧМ. В его активе стало 15 заброшенных шайб и по этому показателю он обогнал Джордана Эберле (14).
МЧМ-2023 проходит с 26 декабря по 5 января. Действующим победителем турнира является национальная команда Канады, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла сборную Финляндии.
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