Стали известны все пары полуфиналистов на МЧМ-2023

Сегодня, 3 января, в Галифаксе (Канада) на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился очередной матч в рамках молодёжного чемпионата мира – 2023. Сборная Канады одержала победу над сборной Словакии со счётом 4:3 в овертайме.



Таким образом, Канада последней cумела пробиться в полуфинал турнира.



Пары 1/2 финала:



Чехия — Швеция



США — Канада



Напомним, США на прошлой стадии разгромил обыграли соперников из Германии со счётом 11:1. Шведы оказались чуть сильнее финнов (3:2). А сборная Чехии без особых проблем разгромила сборную Швейцарии со счётом 9:1.



Канада уже 18-й раз в истории принимает молодёжный чемпионат мира по хоккею. В турнире традиционно участвуют 10 национальных молодёжных команд. Финал престижных соревнований состоится 5 января.

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