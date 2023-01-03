Стали известны все пары полуфиналистов на МЧМ-2023
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Сегодня, 3 января, в Галифаксе (Канада) на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился очередной матч в рамках молодёжного чемпионата мира – 2023. Сборная Канады одержала победу над сборной Словакии со счётом 4:3 в овертайме.
Таким образом, Канада последней cумела пробиться в полуфинал турнира.
Пары 1/2 финала:
Чехия — Швеция
США — Канада
Напомним, США на прошлой стадии разгромил обыграли соперников из Германии со счётом 11:1. Шведы оказались чуть сильнее финнов (3:2). А сборная Чехии без особых проблем разгромила сборную Швейцарии со счётом 9:1.
Канада уже 18-й раз в истории принимает молодёжный чемпионат мира по хоккею. В турнире традиционно участвуют 10 национальных молодёжных команд. Финал престижных соревнований состоится 5 января.
Новость по темеСборная Канады переиграла Словакию в четвертьфинале МЧМ-2023
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