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Бедард вышел на шестое место по набранным очкам в истории МЧМ

Бедард вышел на шестое место по набранным очкам в истории МЧМ
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В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Канады встречалась со сборной Словакии. Победу одержали канадцы со счётом 4:3 в овертайме.

Нападающий хозяев турнира Коннор Бедард в матче забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу. Таким образом, 17-летний форвард набрал 34-е очко за сборную Канады на турнирах и делит шестое место по набранным очкам в истории молодёжных чемпионатов мира с Владимиром Ружичкой и Маркусом Неслундом, сообщает «твиттер» StatsCentre.

Лидером по очкам в истории МЧМ является швед Петер Форсберг (42), на второй строчке — чех Роберт Райхел (40), на третьем месте — Павел Буре (39).

В полуфинале канадцы встретятся с молодёжной сборной США 5 января в 2:30 мск.

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