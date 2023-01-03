Бедард сравнялся с Гретцки и Буре по голам на одном МЧМ среди игроков не старше 17 лет
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В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Канады встречалась со сборной Словакии. Победу одержали канадцы со счётом 4:3 в овертайме.
Нападающий хозяев турнира Коннор Бедард в матче забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу. Таким образом, 17-летний форвард забил свой восьмой гол на турнире. По этому показателю он делит второе место с Уэйном Гретцки и Павлом Буре среди игроков, которые забивали на МЧМ в возрасте не старше 17 лет. Отметим, что Гретцки забивал на МЧМ-1978 в возрасте 16 лет. Лидером с 10-ю голами является швед Никлас Сундстрём.
В полуфинале канадцы встретятся с молодёжной сборной США 5 января в 2:30 мск.
Новость по темеБедард вышел на шестое место по набранным очкам в истории МЧМ
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