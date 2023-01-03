Давыдов: надеюсь, «Динамо» в плей-офф выйдет на кого-то поудобнее — Минск или Череповец

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов рассказал, кого бы хотел в соперники московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Кого из соперников в первом раунде жду для «Динамо»? Впереди ещё два десятка матчей, рано загадывать, ещё никому ничего не гарантировано. Но лично мне не хотелось бы, чтобы «Динамо» в первом раунде вышло на «Спартак». Это принципиальный и исторический соперник, который всегда играет по настроению и непредсказуем. Тут многое будут решать психология, настрой.



Поэтому, надеюсь, в первом раунде выйдем на кого-то поудобнее — например, на череповецкую «Северсталь» или минское «Динамо», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.ru.

Бело-голубые после 45 матчей набрали 59 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 49 баллами располагается на шестой строчке в таблице Запада.