Дебраск, Бедард и Улльмарк – звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила тройку лучших хоккеистов игрового дня.
Первой звездой стал форвард «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск, забивший две шайбы в «Зимней классике» — 2023 в матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1). Всего в текущем сезоне у 26-летнего канадского нападающего 30 (16+14) очков в 36 играх.
Вторая звезда – нападающий молодёжной сборной Канады Коннор Бедард, набравший 3 (2+1) очка в матче со Словакией (4:3 ОТ) в 1/4 финала МЧМ-2023. 17-летний форвард набрал 34-е очко за сборную Канады на турнирах и вышел на шестое место по набранным очкам в истории МЧМ.
Третья звезда – вратарь «Бостона» Линус Улльмарк, отбивший 26 из 27 бросков в матче с «Питтсбургом».
После победы «Бостон» побил клубный рекорд, набирая очки во всех 22 домашних матчах сезона.
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