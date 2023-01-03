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Крейчи поднялся на восьмое место в истории «Бостона» по очкам в НХЛ

Крейчи поднялся на восьмое место в истории «Бостона» по очкам в НХЛ
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Завершился матч «Зимней классики» Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Чешский нападающий «Брюинз» Давид Крейчи в этой встрече отметился одной результативной передачей. Таким образом, 36-летний форвард поднялся на восьмое место в истории клуба по очкам в регулярке и плей-офф, сообщает пресс-служба НХЛ. Сейчас на счету Крейчи 882 (267+615) результативных балла. На первом месте канадец Рэй Бурк с 1667 очками.

Напомним, «Бостон» побил клубный рекорд, набирая очки во всех 22 домашних матчах сезона. С 62 баллами клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.

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