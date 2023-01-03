Крейчи поднялся на восьмое место в истории «Бостона» по очкам в НХЛ
Поделиться
Завершился матч «Зимней классики» Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
Чешский нападающий «Брюинз» Давид Крейчи в этой встрече отметился одной результативной передачей. Таким образом, 36-летний форвард поднялся на восьмое место в истории клуба по очкам в регулярке и плей-офф, сообщает пресс-служба НХЛ. Сейчас на счету Крейчи 882 (267+615) результативных балла. На первом месте канадец Рэй Бурк с 1667 очками.
Напомним, «Бостон» побил клубный рекорд, набирая очки во всех 22 домашних матчах сезона. С 62 баллами клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.
Комментарии
- 3 января 2023
-
11:08
-
10:59
-
10:34
-
10:19
-
10:04
-
09:53
-
09:30
-
09:17
-
09:10
-
08:50
-
08:39
-
08:27
-
08:16
-
07:47
-
07:45
-
06:36
-
06:07
-
05:27
-
03:40
-
02:53
-
02:34
-
01:16
-
00:00
- 2 января 2023
-
23:55
-
23:51
-
23:17
-
23:00
-
22:47
-
22:31
-
22:08
-
21:49
-
21:35
-
21:30
-
21:30
-
21:12
Партнерский контент