Каменский: ЦСКА постарается взять реванш в дерби с «Динамо»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о предстоящем дерби ЦСКА — «Динамо», которое состоится сегодня, 3 января в 18:00 мск.

«Тяжело предугадать исход матча, когда играют две московские команды. Это дерби, и, я надеюсь, игра будет интересной для болельщиков и для самих хоккеистов. Думаю, ЦСКА постарается взять реванш, но фаворита в матче выделить нельзя», — приводит слова Каменского Sport24.

ЦСКА подходят к матчу с двумя победами подряд, «Динамо» — с шестью победами подряд.

Армейский клуб набрав 61 очко после 44 матчей располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые после 45 встреч набрали 59 баллов и занимают пятое место в таблице Запада.