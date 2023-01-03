Каменский: ЦСКА постарается взять реванш в дерби с «Динамо»
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о предстоящем дерби ЦСКА — «Динамо», которое состоится сегодня, 3 января в 18:00 мск.
«Тяжело предугадать исход матча, когда играют две московские команды. Это дерби, и, я надеюсь, игра будет интересной для болельщиков и для самих хоккеистов. Думаю, ЦСКА постарается взять реванш, но фаворита в матче выделить нельзя», — приводит слова Каменского Sport24.
ЦСКА подходят к матчу с двумя победами подряд, «Динамо» — с шестью победами подряд.
Армейский клуб набрав 61 очко после 44 матчей располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые после 45 встреч набрали 59 баллов и занимают пятое место в таблице Запада.
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