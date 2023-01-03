Минское «Динамо» победило в гостях «Амур» и прервало восьмиматчевую серию поражений

В Хабаровске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Амур» принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 4:1 одержали гости.
На второй минуте матча счёт открыл форвард гостей Павел Варфоломеев с передачи Владимира Алистрова.
Во втором периоде команды голов не забили.
На 53-й секунде третьего периода восстановил равенство в счёте Яков Рылов с передач Дениса Вихарева и Никиты Гребёнкина. На восьмой минуте третьего периода вновь вывел минчан вперёд Ник Меркли с передач Брэндона Козуна и Райана Спунера. Спустя пару минут счёт 3:1 сделал Роман Горбунов с передач Джозефа Душака и Седрика Пакетта. В конце матча шайбу в пустые ворота хабаровчан забросил Райан Спунер с передачи Брэндона Козуна.
После победы минчане прервали восьмиматчевую серию поражений.
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