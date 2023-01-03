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Минское «Динамо» победило в гостях «Амур» и прервало восьмиматчевую серию поражений

Минское «Динамо» победило в гостях «Амур» и прервало восьмиматчевую серию поражений
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В Хабаровске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Амур» принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

На второй минуте матча счёт открыл форвард гостей Павел Варфоломеев с передачи Владимира Алистрова.

Во втором периоде команды голов не забили.

На 53-й секунде третьего периода восстановил равенство в счёте Яков Рылов с передач Дениса Вихарева и Никиты Гребёнкина. На восьмой минуте третьего периода вновь вывел минчан вперёд Ник Меркли с передач Брэндона Козуна и Райана Спунера. Спустя пару минут счёт 3:1 сделал Роман Горбунов с передач Джозефа Душака и Седрика Пакетта. В конце матча шайбу в пустые ворота хабаровчан забросил Райан Спунер с передачи Брэндона Козуна.

После победы минчане прервали восьмиматчевую серию поражений.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Варфоломеев (Алистров) – 01:18 (5x5)   1:1 Рылов (Вихарев, Гребёнкин) – 40:53 (5x5)   1:2 Меркли (Козун, Спунер) – 47:29 (5x5)   1:3 Горбунов (Душак, Пакетт) – 49:46 (5x5)   1:4 Спунер (Козун) – 57:16 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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