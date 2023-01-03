«Просто сели в лодку и едут». Епанчинцев — об игре нападающих «Амура»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:4) и остался недоволен действиями нападающих хабаровского клуба.

«Игра разделилась на отрезки. Пропустили быстрый гол, потом завладели инициативой. Команда хотела забить, к сожалению, большие вопросы к нападающим. Тем не менее, забили, сравняли счёт. Постарались подхватить атмосферу матча, полный дворец спорта, наши болельщики пришли болеть за нас. К сожалению, из-за индивидуальных ошибок проиграли матч.

Повторюсь — большие-большие вопросы к нашим нападающим, уже какую игру просто сели в лодку и едут. Да, были моменты, но КПД пока ноль. Забивают защитники, как тот же Рылов. Ушло немного хоккейное счастье, нацеленность на ворота. То лишнюю передачу отдаём, когда надо бросать, то шайба перескочит. Уверенность нужно вернуть нашим нападающим, сегодня именно этого не хватало», — цитирует Епанчинцева сайт КХЛ.

После поражения «Амур» находится на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 42 очка.