Главный тренер минского «Динамо» рассказал о победе над «Амуром»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Амуром» (4:1) и рассказал о разговоре с командой после второго периода матча.

«Рад, что мы начали новый год, как надо — с победы. Благодарю команду за старания после такого длительного перелёта. Что касается игры: начали в целом неплохо, но потом дали сопернику простор для манёвров. Второй период «Амур» провёл очень хорошо, атаковал, действовал агрессивно. Потом у нас был долгий разговор в раздевалке и мне понравилось, как команда отреагировала. В третьем периоде мы заиграли как следует, создавали голевые моменты и реализовали их, принимали правильные решения. Ещё раз благодарю команду за такую игру, есть время порадоваться победе. Дальше будем готовиться к следующей игре», — цитирует Вудкрофта сайт КХЛ.

После победы минчане прервали свою восьмиматчевую серию поражений и с 45 баллами в активе располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.