Голкипер «Бостона» рассказал о концовке «Зимней классики», когда Малкин забил после сирены

Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк прокомментировал концовку матча НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз» (2:1) в рамках «Зимней классики». Напомним, российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин сравнял счёт, однако шайба пересекла линию ворот уже после окончания матча.
«В конце было много хаоса. Но по какой-то причине казалось, что у нас всё под контролем. После этого это была чистая радость и счастье. Это то, о чём я мечтал 14 лет, с тех пор, как впервые увидел матч на открытом воздухе дома в Швеции. Я всегда очень завидовал людям, которые играли в них раньше, у которых была такая возможность. Я рад, что теперь сам смог сыграть в таком матче», — приводит слова Улльмарка ESPN.
Напомним, Улльмарк одержал свою 21-ю победу в текущем сезоне и повторил достижение голкипера «Тампа-Бэй» Андрея Василевского в сезоне-2020/2021 по количеству побед в первых 25 матчах сезона.
- 3 января 2023
-
15:05
-
14:41
-
14:25
-
14:02
-
13:31
-
13:26
-
13:18
-
13:09
-
12:57
-
12:22
-
11:58
-
11:43
-
11:08
-
10:59
-
10:34
-
10:19
-
10:04
-
09:53
-
09:30
-
09:17
-
09:10
-
08:50
-
08:39
-
08:27
-
08:16
-
07:47
-
07:45
-
06:36
-
06:07
-
05:27
-
03:40
-
02:53
-
02:34
-
01:16
-
00:00