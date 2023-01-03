Голкипер «Бостона» рассказал о концовке «Зимней классики», когда Малкин забил после сирены

Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк прокомментировал концовку матча НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз» (2:1) в рамках «Зимней классики». Напомним, российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин сравнял счёт, однако шайба пересекла линию ворот уже после окончания матча.

«В конце было много хаоса. Но по какой-то причине казалось, что у нас всё под контролем. После этого это была чистая радость и счастье. Это то, о чём я мечтал 14 лет, с тех пор, как впервые увидел матч на открытом воздухе дома в Швеции. Я всегда очень завидовал людям, которые играли в них раньше, у которых была такая возможность. Я рад, что теперь сам смог сыграть в таком матче», — приводит слова Улльмарка ESPN.

Напомним, Улльмарк одержал свою 21-ю победу в текущем сезоне и повторил достижение голкипера «Тампа-Бэй» Андрея Василевского в сезоне-2020/2021 по количеству побед в первых 25 матчах сезона.