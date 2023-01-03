Бедард обошёл Ягра и установил рекорд одного МЧМ по очкам среди игроков не старше 17 лет

В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» состоялся матч в рамках 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года, в котором сборная Канады встречалась со сборной Словакии. Победу одержали канадцы со счётом 4:3 в овертайме.
Нападающий хозяев турнира Коннор Бедард забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу в этом матче. Всего на счету 17-летнего форварда теперь 21 (8+13) балл в пяти матчах турнира. Он превзошёл достижение Яромира Ягра (18 очков) и вышел на первое место в истории по очкам за один турнир МЧМ среди игроков не старше 17 лет, сообщает Sportsnet Stats в своём «твиттере». В топ-5 также входят Уэйн Гретцки, Эрик Линдрос и Ессе Пульюярви (по 17 баллов).
В полуфинале канадцы встретятся с молодёжной сборной США. Матч начнётся 5 января в 2:30 мск.
- 3 января 2023
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