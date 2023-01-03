Гашек объяснил, почему написал письмо в НХЛ, ATP и WTA с просьбой отстранить россиян

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек объяснил, почему решил написать открытое письмо в Национальную хоккейную лигу, ATP (мужской теннисный тур) и WTA (женская теннисная ассоциация) с просьбой отстранить российских спортсменов.
«Я мог просто сидеть дома и ничего не делать. Но это было бы неправильно. Я рад, что могу высказывать своё мнение и что людям это интересно. Каждый человек имеет свой характер и формируется средой, в которой он растёт и живёт. В Украине идёт спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Мы можем говорить о налогах, ценах на топливо или энергию, но всё это вторично, когда речь идёт о человеческих жизнях. Вот почему я хочу, чтобы люди услышали моё мнение, подумали об этом и, возможно, поддержали меня.
Что я хочу вызвать или достичь своими шагами? Моя цель ясна. Я хочу сделать всё, чтобы спасти как можно больше жизней. И я говорю не только о жизнях украинцев, мне небезразличны и русские парни», — приводит слова Гашека Sport Aktuality.
- 3 января 2023
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