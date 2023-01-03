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«Сейчас был мужской разговор». Заварухин — о семиматчевой серии проигрышей «Автомобилиста»

«Сейчас был мужской разговор». Заварухин — о семиматчевой серии проигрышей «Автомобилиста»
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Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после разгромного поражения во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» со счётом 1:7. Наставник екатеринбургской команды прокомментировал неудачную серию из семи проигранных матчей.

«В этой серии поражений были у нас хорошие игры: в Астане, в Уфе, в Новосибирске. Но отсутствие побед, конечно, давит на ребят, где-то психологический момент есть. Моральное состояние команды? Неприятно всем проигрывать, но нам нужно начать играть от простоты, и тогда придут победы. Мы сейчас поговорили с ребятами в раздевалке, был мужской разговор. Надеюсь, он даст плоды», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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