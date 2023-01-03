«Мы должны собраться». Защитник «Автомобилиста» попросил прощения у болельщиков после 1:7

Защитник «Автомобилиста» Валерий Ситников обратился к болельщикам после разгромного поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» со счётом 1:7.

«Провели ужасный матч сегодня. Сначала всё было неплохо, а потом пошли ненужные ошибки, потери в своей зоне, перехваты. Не выполнили установку тренера, хочу попросить прощения у болельщиков за такую игру.



Набрал первое очко в сезоне, да, было немного радости, хоть и получилось случайно. Но это не скрасит эмоции от такого поражения. Хочется уже победы, порадовать болельщиков и глотнуть воздуха победной раздевалки.



Всё идёт от невыполнения тренерского задания, показываем перемудрённый хоккей. Лучше всего играть проще и выполнять установку тренера. У «Авангарда» мастеровитые игроки, а у нас много провалов, но это всё идёт от невыполнения установки.



Тяжеловато сейчас после 1:7, при своих трибунах так проиграли. Но мы должны собраться, это наша работа», — передаёт слова Ситникова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.