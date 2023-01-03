Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» обыграло «Сочи», нанеся сопернику 17-е поражение подряд

«Торпедо» обыграло «Сочи», нанеся сопернику 17-е поражение подряд
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:0, 4:1, 0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Летунов (Иванов, Ян) – 05:32 (5x5)   1:1 Николаев (Точицкий, Петьков) – 28:17 (5x5)   2:1 Сизов (Ян, Летунов) – 29:00 (5x5)   3:1 Кручинин (Воронин, Конюшков) – 29:56 (5x5)   4:1 Виноградов (Мишарин, Воронин) – 30:27 (5x5)   5:1 Кручинин (Коваленко, Фирстов) – 36:39 (5x5)   5:2 Стальнов (Кудако) – 57:51 (5x5)

На шестой минуте Максим Летунов вывел нижегородцев вперёд. На 29-й минуте Артём Николаев сравнял счёт. Через 43 секунды Антон Сизов во второй раз в матче вывел вперёд «Торпедо». Спустя ещё 56 секунд Алексей Кручинин забросил третью шайбу в ворота «Сочи», а через 31 секунду Егор Виноградов — четвёртую. На 37-й минуте Алексей Кручинин оформил дубль. На 58-й минуте Донат Стальнов с передачи Вадима Кудако отыграл один гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 5 января в Москве сыграет с ЦСКА. «Торпедо» 6 января примет «Спартак».

Новость по теме
Московское «Динамо» нанесло «Сочи» 16-е поражение подряд, Мичков забил гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023