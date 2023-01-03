«Торпедо» обыграло «Сочи», нанеся сопернику 17-е поражение подряд

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:0, 4:1, 0:1).
На шестой минуте Максим Летунов вывел нижегородцев вперёд. На 29-й минуте Артём Николаев сравнял счёт. Через 43 секунды Антон Сизов во второй раз в матче вывел вперёд «Торпедо». Спустя ещё 56 секунд Алексей Кручинин забросил третью шайбу в ворота «Сочи», а через 31 секунду Егор Виноградов — четвёртую. На 37-й минуте Алексей Кручинин оформил дубль. На 58-й минуте Донат Стальнов с передачи Вадима Кудако отыграл один гол.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 5 января в Москве сыграет с ЦСКА. «Торпедо» 6 января примет «Спартак».
- 3 января 2023
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