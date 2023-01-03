Алексей Кудашов сообщил точный диагноз выбывшего из строя Александра Скоренова
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после встречи Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА. Кроме того, наставник бело-голубых рассказал о точном диагнозе выбывшего из строя белорусского нападающего Александра Скоренова.
«В первую очередь всех с праздником — наступил Новый год, поэтому всем всего хорошего. Полные трибуны, отличная игра с двух сторон с обилием моментов, всё было в ней. Очень рады, что 17-летний Игорь Чернышов забил у нас свой первый гол. А ЦСКА в классическом стиле забил в овертайме, поэтому думаю, что зрителям понравилось.
Состояние Скоренова? Я перед матчем уже говорил об этом — там перелом ноги», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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