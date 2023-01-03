Евгения Кузнецова убрали из звена Овечкина на матч «Вашингтона» с «Баффало»

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз», которые начнут матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз», сообщает журналист Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере».
В звено к капитану «столичных» Александру Овечкину вернули центрального нападающего Дилана Строума, левый форвард Конор Шири остался. В предыдущей встрече, с «Монреаль Канадиенс», центрфорвардом в первой тройке был Евгений Кузнецов, которого вернули во второе звено к Сонни Милано и Энтони Манте.
Нападающий Ти Джей Оши вернулся в состав, однако решение о его участии будет принято непосредственно перед матчем.
Состав звеньев:
Овечкин — Строум — Шири;
Милано — Кузнецов — Манта;
Юханссон — Эллер — Оши;
Протас — Дауд — Хэтэуэй.
Густафссон — ван Римсдайк;
Орлов — Йенсен;
Фехервари — Ирвин.
- 3 января 2023
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