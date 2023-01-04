Гретцки рассказал, от чего будут зависеть снайперские достижения Овечкина в НХЛ

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки ответил на вопрос, как далеко сможет продвинуться российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в погоне за величайшим рекордом Национальной хоккейной лиги по количеству шайб. Кроме того, бывший форвард рассказал, от чего будет зависеть продвижение 37-летнего игрока «столичных».

«Как сильно Овечкин может улучшить мой рекорд? Ну это зависит от него, от того, как долго он будет играть. Надеюсь, он обойдётся без травм», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

Напомним, Овечкин проводит свой 18-й сезон в Национальной хоккейной лиге. После текущего чемпионата у российского нападающего останется ещё три года по контракту, подписанному летом 2021 года.

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