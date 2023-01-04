Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 87 голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз».



В голевой атаке также поучаствовал российский хоккеист Евгений Кузнецов, оформивший результативную передачу.



Для 37-летнего капитана «столичных» этот гол стал 807-м в североамериканской карьере. Таким образом, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству шайб, до 87. Легендарный нападающий забил за карьеру 894 гола.



Напомним, в эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Баффало Сэйбрз». Идёт второй период, счёт — 3:2 в пользу «Баффало».

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