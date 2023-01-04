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Александр Овечкин забросил 808-ю шайбу в НХЛ

Александр Овечкин забросил 808-ю шайбу в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором второй для себя шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз».

Для 37-летнего капитана «столичных» этот гол стал 808-м в североамериканской карьере. Таким образом, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству шайб, до 86. Легендарный нападающий забил за карьеру 894 гола.

Напомним, в эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Баффало Сэйбрз». «Столичные» играют пока что играют вничью со своими соперниками со счётом 4:4.

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