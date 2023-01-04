Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Александра Овечкина не помог «Вашингтону» одолеть «Баффало»

Дубль Александра Овечкина не помог «Вашингтону» одолеть «Баффало»
Комментарии

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме.

За хозяев забивали российский нападающий Александр Овечкин (дважды), Ник Дауд и Сонни Милано. У гостей отличились Алекс Так, Тейдж Томпсон (трижды) и Тейсон Джост.

Стоит отметить, что российский нападающий Евгений Кузнецов отметился одной голевой передачей.

У 37-летнего капитана «столичных» теперь 808 голов в североамериканской карьере. Таким образом, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству шайб, до 86. Легендарный нападающий забил за карьеру 894 гола.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2023, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Так (Томпсон, Скиннер) – 10:48 (5x5)   1:1 Милано (Манта, Ирвин) – 12:07 (5x5)   1:2 Томпсон (Далин, Козенс) – 17:29 (5x4)   1:3 Томпсон (Так, Любушкин) – 25:50 (5x5)   2:3 Овечкин (Кузнецов) – 36:46 (5x5)   3:3 Дауд (Милано, Дженсен) – 40:55 (5x5)   4:3 Овечкин (Шири) – 47:10 (5x5)   4:4 Джост (Миттельштадт, Пауэр) – 51:42 (5x5)   4:5 Томпсон (Так) – 63:00 (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023