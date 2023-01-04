Дубль Александра Овечкина не помог «Вашингтону» одолеть «Баффало»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме.
За хозяев забивали российский нападающий Александр Овечкин (дважды), Ник Дауд и Сонни Милано. У гостей отличились Алекс Так, Тейдж Томпсон (трижды) и Тейсон Джост.
Стоит отметить, что российский нападающий Евгений Кузнецов отметился одной голевой передачей.
У 37-летнего капитана «столичных» теперь 808 голов в североамериканской карьере. Таким образом, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству шайб, до 86. Легендарный нападающий забил за карьеру 894 гола.
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