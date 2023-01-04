Томпсон оформил хет-трик и стал вторым игроком в сезоне НХЛ, забросившим 30 шайб

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме.

Главным героем встречи стал нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон, оформивший хет-трик и сделавший ещё одну результативную передачу. Американский форвард стал вторым игроком в сезоне НХЛ, достигшим рубежа в 30 шайб.

На первом месте в снайперской гонке НХЛ продолжает оставаться капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на данный момент забросивший 33 шайбы. Третье место занимает капитан столичной команды Александр Овечкин, в активе которого после дубля в ворота «Сэйбрз» стало 28 голов в этом сезоне НХЛ.