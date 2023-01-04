Александр Овечкин отпраздновал гол в ворота «Баффало» вместе с сыном. Видео

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме.



В этой игре российский нападающий Александр Овечкин забросил две шайбы. Один из голов он отпраздновал вместе со своим сыном Сергеем.



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У 37-летнего капитана «столичных» теперь 808 голов в североамериканской карьере. Таким образом, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству шайб, до 86. Легендарный нападающий забил за карьеру 894 гола.

Теперь на счету российского нападающего 1457 (808+649) очков за карьеру в НХЛ. Овечкин сыграл 1314 матчей. Таким образом, 37-летний капитан «Вашингтона» догнал легендарного финского хоккеиста Теэму Селянне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.