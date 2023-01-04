На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме.
В составе «Вашингтона» двумя заброшенными шайбами отметился капитан столичной команды Александр Овечкин. Российский форвард дважды поразил ворота, которые защищал финский голкипер Укко-Пекка Луукконен.
Вратарь «Баффало» стал 167-м голкипером НХЛ, которому забил Овечкин. Только двоим хоккеистам НХЛ удавалось поразить ворота большего числа голкиперов. Яромир Ягр забивал 178 разным вратарям, а Патрик Марло — 177. Таким образом, Овечкин ещё на шаг приблизился к рекорду Ягра, впервые в карьере забив Луукконену.
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