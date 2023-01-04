У Овечкина впервые в сезоне положительный показатель полезности. В ноябре было «-15»
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и заработал показатель полезности «+2». После этого матча впервые в сезоне показатель полезности россиянина стал положительным «+2». Отметим, что еще в ноябре эта цифра была «-15». Овечкин забросил свою 28-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ.
По очкам за карьеру Овечкин догнал финского форварда Теему Селянне. Теперь на счету российского нападающего 1457 (808+649) очков за карьеру в 1314 матчей НХЛ.
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