Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по матчам с 2+ голами в регулярках и плей-офф

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и довёл общее количество своих голов в сезоне до 28 за 40 игр. Этот матч стал 174-м в карьере россиянина, в котором Овечкин забрасывал минимум две шайбы. По этому показателю Александр вышел на второе место в истории НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом и уступая лишь Уэйну Гретцки.
Первая пятёрка хоккеистов по матчам с двумя и более голами с учётом регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ выглядит следующим образом:
- Уйэн Гретцки — 211 матчей с 2+ голами.
- Александр Овечкин — 174 матча.
- Бретт Халл — 174 матча.
- Марио Лемье — 167 матчей.
- Горди Хоу — 155 матчей.
Отметим, что после сегодняшнего матча отставание Овечкина от Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 86 шайб.
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