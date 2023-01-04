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Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по матчам с 2+ голами в регулярках и плей-офф

Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по матчам с 2+ голами в регулярках и плей-офф
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и довёл общее количество своих голов в сезоне до 28 за 40 игр. Этот матч стал 174-м в карьере россиянина, в котором Овечкин забрасывал минимум две шайбы. По этому показателю Александр вышел на второе место в истории НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом и уступая лишь Уэйну Гретцки.

Первая пятёрка хоккеистов по матчам с двумя и более голами с учётом регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ выглядит следующим образом:

  1. Уйэн Гретцки — 211 матчей с 2+ голами.
  2. Александр Овечкин — 174 матча.
  3. Бретт Халл — 174 матча.
  4. Марио Лемье — 167 матчей.
  5. Горди Хоу — 155 матчей.

Отметим, что после сегодняшнего матча отставание Овечкина от Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 86 шайб.

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