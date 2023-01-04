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М. Ткачук: всегда стараюсь быть на пятачке у чужих ворот, именно оттуда забиваются голы

М. Ткачук: всегда стараюсь быть на пятачке у чужих ворот, именно оттуда забиваются голы
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук прокомментировал свой хет-трик в ворота «Аризоны» в победном матче с «Койотс» (5:3). Американский форвард оформил свой первый хет-трик за «пантер» и третий в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Всегда здорово уходить на второй перерыв, ведя в счёте с разрывом в несколько шайб. Мы смогли удержать это преимущество в третьем периоде и довести матч до победы.

Я стараюсь всегда быть на пятачке у ворот, делаю это постоянно в каждой игре, именно оттуда забиваются голы. Я должен быть там», — цитирует Ткачука официальный сайт НХЛ.

Ткачук был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Всего на счету 25-летнего американского нападающего в текущем сезоне НХЛ 47 (20+27) очков за 36 матчей.

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