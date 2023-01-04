Защитник «Авангарда» — о 7-матчевой победной серии: надеемся, что это не пик нашей формы

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов считает, что омский клуб выйдет на пик формы к концу февраля, перед матчами плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Будем надеяться, что это не пик нашей формы. Всё равно бывают моменты, когда мы играем в обороне не очень хорошо. Есть вещи, где можно добавить. И вообще, пик формы должен быть в конце февраля, в начале марта будем выходить на этот уровень. У нас ещё будет два месяца, чтобы подготовиться физически и психологически к самому важному этапу каждого сезона — плей-офф Кубка Гагарина.

Всё будет зависеть от нас в первую очередь. Как мы готовимся между играми, работа в зале, всякие заминки, разминки – это всё помогает держаться на том уровне, как вы говорите, чтобы не было спада. Ну и от психологии будет зависеть, чтобы мы не выходили на каждый матч и думали, что будет легко. Каждый соперник выходит против нас и показывает, особенно на Востоке, что с первого по шестое, седьмое место не такой большой разрыв. И стоит тебе проиграть буквально три-четыре матча, и ты можешь опуститься из первой четвёрки конференции во вторую», — цитирует Шарипзянова Metaratings.



«Авангард» вчера разгромил «Автомобилист» со счётом 7:1. Омский клуб одержал семь побед подряд и после 46 матчей занимает третью строчку в таблице Восточной конференции.