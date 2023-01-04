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10 из 28 голов в сезоне Овечкин забил, когда «Вашингтон» играл в чёрной форме

10 из 28 голов в сезоне Овечкин забил, когда «Вашингтон» играл в чёрной форме
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и довёл общее количество своих голов в сезоне до 28 за 40 игр. Отметим, что 10 из 28 голов в нынешнем сезоне Овечкин забил за шесть игр в чёрной форме.

Фото: соцсети «Вашингтона»

Россиянин отличался в матчах с «Аризоной», «Калгари», «Сиэтлом», дважды с «Виннипегом», трижды с «Монреалем» и дважды с «Баффало». Александр забивал каждый раз, когда команда играла в ретрокомплекте. «Кэпиталз» осталось сыграть в чёрном только одну игру (15 января с «Филадельфией»).

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