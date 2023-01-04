Тренер «Вашингтона» высказался о победном голе «Баффало» в овертайме после ошибки Эллера

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» прокомментировал победный гол Тейджа Томпсона, забитый в овертайме после ошибки Ларса Эллера.

«Я думаю, мы пытались сыграть более осторожно, вместо того, чтобы попасть под прессинг в углу, просто отбросить шайбу в середину. Думаю, мы пытались отступить ещё раз, а Так прочитал ситуацию довольно хорошо, просто правильно держа клюшку. Через две секунды всё изменилось, и шайба оказалась на крюке Томпсона в шести футах от ворот», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

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Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме.