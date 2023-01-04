Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Вашингтона» высказался о победном голе «Баффало» в овертайме после ошибки Эллера

Тренер «Вашингтона» высказался о победном голе «Баффало» в овертайме после ошибки Эллера
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» прокомментировал победный гол Тейджа Томпсона, забитый в овертайме после ошибки Ларса Эллера.

«Я думаю, мы пытались сыграть более осторожно, вместо того, чтобы попасть под прессинг в углу, просто отбросить шайбу в середину. Думаю, мы пытались отступить ещё раз, а Так прочитал ситуацию довольно хорошо, просто правильно держа клюшку. Через две секунды всё изменилось, и шайба оказалась на крюке Томпсона в шести футах от ворот», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме.

Овечкина разозлил американец! Россиянин заколотил дубль, выйдя на сумасшедший график в НХЛ Овечкина разозлил американец! Россиянин заколотил дубль, выйдя на сумасшедший график в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023