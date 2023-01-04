Яшкин сравнялся с Капризовым и Морозовым по количеству хет-триков в КХЛ

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин оформил хет-трик во встрече регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».

Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, чешский форвард в первый раз в сезоне забил три гола в одном матче и в пятый раз за всю карьеру в КХЛ. Благодаря этому Яшкин вышел на пятое место в истории лиги по количеству хет-триков, сравнявшись с Алексеем Морозовым, Максимом Карповым, Кириллом Капризовым и Мэттом Эллисоном. Больше только у Ильи Ковальчука (7), Даниса Зарипова (8), Сергея Мозякина (9) и Найджела Доуса (11).

Отметим, что этот хет-трик стал 35-м для СКА в рамках КХЛ. Клуб лидирует по этому показателю, опережая «Барыс» и «Металлург», хоккеисты которых оформили по 31 хет-трику.

Напомним, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал СКА. Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 9:3 (3:0, 3:2, 3:1).