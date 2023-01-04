Овечкин прокомментировал свой дубль в ворота «Баффало»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал дубль в ворота «Баффало Сэйбрз».

«Шири запрессинговал соперника и сделал всё для гола, мне оставалось только попасть в ворота. Если говорить о первой шайбе, то Кузя (Евгений Кузнецов. — Прим. „Чемпионата“) помог мне своей передачей», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме. Овечкин забросил две шайбы, став второй звездой встречи. Российский нападающий забил свои 807-й и 808-й голы в североамериканской карьере, сократив отставание от Уэйна Гретцки до 86 шайб.

Новость по теме Уэйн Гретцки прокомментировал погоню Александра Овечкина за рекордом по голам в НХЛ