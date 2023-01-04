Главный тренер «Салавата» прокомментировал непростую победу в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Уфимская команда одержала победу со счётом 2:1. Юлаевцы пропустили первыми — под занавес первого периода. В конце второго игрового отрезка «Салават» отыгрался благодаря усилиям Михаила Науменкова. В третьем периоде Александр Хмелевски забил победный гол.
«Очень важная победа, вышли против лидера Западной конференции. Мы играли очень самоотверженно, блокировали броски. В концовке перешли на две пары защитников. Ребята выстояли, удержали счёт. В сложной ситуации сыграли как надо, в большинстве сказали своё слово. С такими цепкими командами всегда тяжело, поэтому большинство важно.
Кто из травмированных ближе к возвращению на лёд? Кто ближе… Надеюсь, что Коледов выйдет в следующем матче. Скорикова вывели из списка травмированных.
Как мне игра в новогодние праздники? Эта атмосфера чувствуется, много детей, полные трибуны. Праздник на арене, отличное настроение. Ребята выходят в новогодних джерси. Конечно, это особенные дни», — приводит слова Козлова официальный сайт клуба.
- 4 января 2023
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