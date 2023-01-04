«Мой первый Новый год в России». Американский форвард «Салавата» — о праздниках

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался о победе в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Железнодорожники потерпели поражение со счётом 1:2. Американский форвард забросил шайбу, ставшую победной, а также отдал результативную передачу.

«Это мой первый Новый год в России, было приятно провести его с друзьями, отдохнуть. Сейчас настраиваемся на СКА и вторую часть сезона.



Два матча — два гола? Стараюсь много не думать, не напрягаться. У меня всегда будут шансы в игре. В этот раз Дроздов отдал отличный пас. Просто клюшка на льду — и всё.



Помогла эта небольшая пауза забыть серию неудач и с новым настроем выйти на эту игру? Новый год — новый «Салават», — приводит слова Хмелевски официальный сайт уфимцев.

Отметим, что сейчас на счету американского нападающего «Салавата» 27 (15+12) очков в 45 встречах регулярного чемпионата.