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«Мой первый Новый год в России». Американский форвард «Салавата» — о праздниках

«Мой первый Новый год в России». Американский форвард «Салавата» — о праздниках
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался о победе в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Железнодорожники потерпели поражение со счётом 1:2. Американский форвард забросил шайбу, ставшую победной, а также отдал результативную передачу.

«Это мой первый Новый год в России, было приятно провести его с друзьями, отдохнуть. Сейчас настраиваемся на СКА и вторую часть сезона.

Два матча — два гола? Стараюсь много не думать, не напрягаться. У меня всегда будут шансы в игре. В этот раз Дроздов отдал отличный пас. Просто клюшка на льду — и всё.

Помогла эта небольшая пауза забыть серию неудач и с новым настроем выйти на эту игру? Новый год — новый «Салават», — приводит слова Хмелевски официальный сайт уфимцев.

Отметим, что сейчас на счету американского нападающего «Салавата» 27 (15+12) очков в 45 встречах регулярного чемпионата.

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