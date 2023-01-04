Никитин о поражении «Локомотива»: у Чеховича день рождения. Жаль, мог быть хороший подарок

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Уфимская команда обыграла железнодорожников со счётом 2:1. Таким образом, ярославский клуб потерпел второе поражение подряд. Ранее «Локомотив» уступил ЦСКА в овертайме — 1:2. Уфимцы, в свою очередь, прервали серию из двух поражений.

«Всех с Новым годом, Уфу — с победой! Игра в неравных составах решила исход матча: дали много шансов команде соперника. Из-за неоправданных в техническом плане удалений мы проиграли, но это хоккей. Сыграл ли с «Локомотивом» злую шутку момент, когда Чехович не попал в пустые ворота во втором периоде? Надо было заканчивать игру (смеётся). Ничего не произошло. На лавке сказали: «Всё нормально, играем дальше». Конечно, обидно не забивать в такие моменты. У него сегодня день рождения, жалко, конечно, мог бы быть хороший подарок, но мужчина должен проходить через это», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.