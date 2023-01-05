Сборная Чехии впервые с 2001 года сыграет в финале МЧМ

Сборная Чехии по хоккею впервые с 2001 года выступит в финале молодёжного чемпионата мира.

Также, национальная команда Чехии впервые с 2005 года возьмёт медаль молодежного чемпионата мира. В 2005 году сборная Чехии завоевала бронзу на турнире.

Напомним, в полуфинале МЧМ-2023 сборная Чехии в овертайме обыграла национальную команду Швеции. В составе победителей отличились Давид Иржичек и Иржи Кулих. Единственную шайбу за сборную Швеции забросил Людвиг Янссон.

В финале МЧМ-2023 сборная Чехии сыграет с победителем пары США – Канада.

МЧМ-2023 проходит с 26 декабря по 5 января. Действующим победителем турнира является национальная команда Канады, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла сборную Финляндии.