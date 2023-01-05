Канада крупно обыграла США и вышла в финал МЧМ-2023

В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках 1/2 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная США встречалась со сборной Канады. Канадцы одержали победу со счётом 6:2.



Уже на второй минуте Логан Кули вывел номинальных хозяев вперёд. На 11-й минуте Кенни Коннорс удвоил преимущество сборной США. Но спустя минуту одну шайбу отыграл Коннор Бедард.



На 21-й минуте Логан Стэнковен сравнял счёт в матче. На 26-й минуте Адам Фантилли вывел гостей вперёд. На 33-й минуте забил и Джошуа Руа на 57-й минуте.



На 50-й минуте отличился Брандт Кларк, а точку в матче поставил вновь Руа.

Молодёжный чемпионат мира 2023 года проходит с 26 декабря по 5 января. Действующим победителем турнира является национальная команда Канады, которая в финальном матче прошлогоднего турнира одержала победу над сборной Финляндии.