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Канада крупно обыграла США и вышла в финал МЧМ-2023

Канада крупно обыграла США и вышла в финал МЧМ-2023
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В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках 1/2 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная США встречалась со сборной Канады. Канадцы одержали победу со счётом 6:2.

Уже на второй минуте Логан Кули вывел номинальных хозяев вперёд. На 11-й минуте Кенни Коннорс удвоил преимущество сборной США. Но спустя минуту одну шайбу отыграл Коннор Бедард.

На 21-й минуте Логан Стэнковен сравнял счёт в матче. На 26-й минуте Адам Фантилли вывел гостей вперёд. На 33-й минуте забил и Джошуа Руа на 57-й минуте.

На 50-й минуте отличился Брандт Кларк, а точку в матче поставил вновь Руа.

Молодёжный чемпионат мира 2023 года проходит с 26 декабря по 5 января. Действующим победителем турнира является национальная команда Канады, которая в финальном матче прошлогоднего турнира одержала победу над сборной Финляндии.

U20 ЧМ-2023. 1/2 финала
05 января 2023, четверг. 02:30 МСК
США U20
Окончен
2 : 6
Канада U20
1:0 Кули (Уфко, Снаггеруд) – 01:19 (5x5)   2:0 Коннорс (Страмел, Бриндли) – 10:30 (5x5)   2:1 Бедард (Дель Мастро, Руа) – 11:49 (5x5)   2:2 Стэнковен (Руа, Кларк) – 20:47 (5x5)   2:3 Фантилли (Дин, Целльвегер) – 25:46 (5x5)   2:4 Руа (Стэнковен, Бедард) – 32:20 (5x5)   2:5 Кларк (Фантилли, Бек) – 49:45 (5x5)   2:6 Руа – 56:45 (en)
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