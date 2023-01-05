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Капризов записал на свой счёт 21-ю шайбу в сезоне НХЛ, забив «Тампе» в большинстве

Капризов записал на свой счёт 21-ю шайбу в сезоне НХЛ, забив «Тампе» в большинстве
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В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт — 3:0.

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте встречи усилиями Йоэля Эрикссона Эка. На 18-й минуте «Миннесота» увеличила своё преимущество. Шайбу забросил российский форвард команды Кирилл Капризов. Примечательно, что взятие ворот произошло в большинстве. Третья шайба «Миннесоты» на счету Калена Эддисона.

Эта шайба стала для Капризова 21-й в текущем сезоне. До этого матча 25-летний нападающий забросил 20 шайб и отдал 25 голевых передач, набрав в общей сложности 45 очков.

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