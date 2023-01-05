Кирилл Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты»

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».



На момент написания новости в матче закончился второй период. Счёт — 4:1.



На 18-й минуте «Миннесота» увеличила своё преимущество. Шайбу забросил российский форвард команды Кирилл Капризов.



Таким образом, Капризов продлил свою домашнюю результативную серию до 14 игр. Теперь он достиг самого длинного отрезка в истории клуба по количеству таких игр подряд. Обладателем рекорда также является Мариан Габорик, которому удалось сыграть 14 результативных домашних матчей кряду в сезоне-2007/2008.



Эта шайба стала для Капризова 21-й в текущем сезоне. До этого матча 25-летний нападающий забросил 20 шайб и отдал 25 голевых передач, набрав в общей сложности 45 очков.