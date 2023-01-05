Эмоции хоккеистов сборной Чехии после выхода в финал МЧМ. Видео

Прошёл полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда Чехии встречалась со Швецией. Матч состоялся в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» и завершился победой Чехии в овертайме со счётом 2:1.

Сборная Чехии спасла матч, сравняв счёт на последней минуте третьего периода, и вырвала победу на последней минуте овертайма. Впервые с 2001 года сборная Чехии будет играть в финале молодёжного чемпионата мира. И впервые с 2005 года у чехов будет медаль на МЧМ. Тогда они завоевали бронзу.

Сразу после финального свистка хоккеисты сборной Чехии бурно отпраздновали победу.

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В финале сборная Чехии встретится со сборной Канады. Матч пройдёт в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» 6 января. Начало матча — в 2:30 мск.