Дубль Капризова помог «Миннесоте» одолеть «Тампа-Бэй» на своём льду

В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:1.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами. Россиянин продлил свою результативную серию в домашних матчах до 14 встреч и повторил клубный рекорд по этому показателю, принадлежащий Мариану Габорику. Результативной передачей в составе «Тампы» отметился российский форвард Никита Кучеров. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский участия в матче не принимал.

«Тампа» прервала свою четырёхматчевую победную серию. Следующий матч «Лайтнинг» проведут 7 января в гостях с «Виннипегом».