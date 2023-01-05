Дубль Капризова помог «Миннесоте» одолеть «Тампа-Бэй» на своём льду
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В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:1.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами. Россиянин продлил свою результативную серию в домашних матчах до 14 встреч и повторил клубный рекорд по этому показателю, принадлежащий Мариану Габорику. Результативной передачей в составе «Тампы» отметился российский форвард Никита Кучеров. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский участия в матче не принимал.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2023, четверг. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Эрикссон Эк (Эддисон, Фолиньо) – 14:30 (5x5) 2:0 Капризов (Болди, Эддисон) – 27:09 (5x4) 3:0 Эддисон (Хартман, Болди) – 29:27 (5x5) 3:1 Пойнт (Хагель, Кучеров) – 33:37 (5x4) 4:1 Стил (Сперджен) – 35:35 (5x5) 5:1 Капризов – 57:57 (en)
«Тампа» прервала свою четырёхматчевую победную серию. Следующий матч «Лайтнинг» проведут 7 января в гостях с «Виннипегом».
Новость по темеКирилл Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты»
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