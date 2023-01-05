Судьи отменили два гола сборной США в ворота Канады в полуфинале МЧМ-2023

В Галифаксе (Канада) на стадионе «Скотиабанк-центр» прошёл матч 1/2 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная США встречалась со сборной Канады. Канадцы одержали победу со счётом 6:2.

Арбитры встречи в ходе матча не засчитали два гола сборной США при счёте 2:3 и 2:4. Обе шайбы были отменены после видеопросмотров из-за помехи вратарю. Отметим, что канадцы отыгрались со счёта 0:2, забросив шесть безответных шайб, последняя из которых влетела в пустые ворота.

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Во втором полуфинале сборная Чехии одолела сборную Швеции в овертайме со счётом 2:1.

Таким образом, молодёжные сборные Чехии и Канады встретятся в финале МЧМ-2023. Матч пройдёт в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» 6 января. Начало матча — в 2:30 мск.

В матче за бронзу встретятся сборные США и Швеции. Начало матча – 5 января в 22:30 мск.